（中央社記者蘇木春台中27日電）中部愛互聯提供整合式醫療與長照，今年擴大規模提供獨老更完善的服務，今天舉辦志工募集活動，希望號召更多企業與志工投入，期待社會大眾能主動關懷周遭的獨居長者，用愛化解冷漠。



由鉅建設林增連慈善基金會匯聚台積電慈善基金會、中國醫藥大學附設醫院以及老五老基金會，4年前成立「中部愛互聯」，提供整合式醫療照顧、促進獨老社會參與及孝道教育等關懷獨老工作，並協助南投信義鄉的雙龍部落成立日托中心。



中部愛互聯今年購置多功能車、健康量測裝置及輔具，提供獨老更完善服務，今天在中國醫藥大學舉辦「用愛一起變老-愛老志工募集」活動，希望號召更多企業與大眾付出行動，進而影響社會。



台積電慈善基金會董事長張淑芬致詞時表示，當時目標只有照顧低收入戶的獨居老人，現在擴大範圍照顧到獨居長者、日照中心也推動孝道教育，志工在服務時能實際看到需求，社會上越來越冷漠，有些長者不缺錢但是缺愛、孩子對於被父母照顧認為是理所當然，因此推動孝道教育相當重要。



張淑芬說，台積電基金會多年來種下愛的種子，現在慢慢開花，希望能散布更多愛給更多企業，也要讓政府知道民間有一股力量在推動長照與日照工作，而且更早、更快也更直接，也節省政府預算，感謝各界企業與志工投入服務。



由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪說，台灣因少子化與高齡化的趨勢，獨居長者的照護需求漸增，期待社會大眾都能主動關懷周遭的獨居長者，用愛化解冷漠，讓社會充滿更多愛與感動。



台積電慈善基金會也捐贈高齡模擬體驗裝備，透過模擬體驗讓服務者可以感受長者不便與需求，以改變對長者的態度及提供友善的環境與服務，並招募愛老志工，號召更多人付出實際行動。（編輯：劉政權）1070627