大馬前首相納吉房宅 搜出83億現金珠寶包包中央社 (2018-06-27 12:23)
（中央社吉隆坡27日綜合外電報導）馬來西亞警方今天表示，警方從與前首相納吉有關的6棟房宅搜出眾多物品，包括現金、一大堆珠寶與昂貴的包包，價值高達2億7300萬美元（約新台幣83億1558萬元）。
馬來西亞警方商業犯罪調查組組長阿瑪爾（Amar Singh）在記者會上說：「這些物品的總價值，依零售價格估算，達到9億1000萬到11億令吉（馬國貨幣）。」
這些物品價值相當於2億2500萬到2億7300萬美元。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070627
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