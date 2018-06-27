日本一名自願到荒島獨居的八十二歲老人「長崎真砂弓」，在無人島上獨自生活將近三十年，最近因為疑似罹患重感冒，被漁民發現奄奄一息；通報之後，遭日本政府強行帶回日本本土安置，長崎真砂弓目前被安置在石垣市的一家養老院裡，暫時不准返回無人島。



長崎真砂弓五十歲的時候，對這個世界的環境污染之嚴重，感到極為震驚；因此決定拋妻棄子，離開文明世界，自己一個人跑到荒島去居住，這麼一住，就是三十多年。



長崎真砂弓二○一二年，在接受外國媒體採訪表示，他後半輩子最大的願望，就是在大自然的圍繞中，安然離世，他覺得只有自己一個人住在無人島，才能實現他這個夢想，因此他在五十歲的時候，毅然決然拋下一切，自己一個人跑到無人島裡去居住。



