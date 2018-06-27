中央大學調查6月消費者信心指數CCI，總指數創下8個月以來新低，而且跌幅還有擴大跡象，六個分項指標與前2個月調查相同，均為全數下降，下半年消費信心岌岌可危，中央大學台經中心表示，下半年留意家庭經濟信心的變化，因為年改及股市投資收入，都將對家庭經濟信心產生影響。（記者陳儷方報導）



中央大學台灣經濟發展研究中心調查消費者信心指數CCI，連續3個月下滑，6月CCI總指數下降83.82點，較5月下降1.79點，指數降至8個月以來的新低。



與上月相同，六項指標全數下滑，其中，對投資股票的信心跌破100關卡，由樂觀轉悲觀，唯一還留在偏向樂觀區間的，只剩下對就業機會的信心。



各項指標中，下降幅度最大的是未來半年投資股票時機，6月調查結果為97.4點，大幅下降4.5點；下降幅度居次的是未來半年國內就業機會，6月調查為102.2點，下降2.15點，對投資及就業的信心，6月調查降幅均顯著。中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任說，「六個分項指標全數下跌，與4、5月情況相同，但這次跌幅似乎有擴大跡象，降幅最大的是投資股票時機，上個月還在100點以上，還是樂觀，到了這個月降到100點以下，股票投資時機由樂觀轉悲觀。」



吳大任同時表示，下半年要留意家庭經濟信心的變化，因為7月上路的年改、股市狀況，都會對家庭經濟信心產生影響，「7月1日起進行年改，股票市場表現不好的話，也會影響到家庭其他所得，都會衝擊到家庭經濟的部分。」



6月CCI六項指標的降幅，從第3排至最第6，依序為：國內物價水準、購買耐久性財貨時機、家庭經濟狀況，以及國內經濟景氣。



中廣記者陳儷方台北報導。



