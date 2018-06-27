（中央社記者李淑華台北27日電）國民黨台南市長參選人高思博今天質疑法務部，1個多月發生16起重大凶殺案，為何不執行死刑？前警大教授葉毓蘭認為，發生分屍案的華山大草原的小木屋竟已拆除，不可思議。



高思博上午在國民黨中央黨部召開記者會，針對近來治安事件發表看法。前法務部長羅瑩雪、國民黨立委王育敏、前警大教授葉毓蘭、東海大學教授彭懷真也出席記者會。



高思博指出，台灣在過去短短1個多月發生16起重大的凶殺案，其中有3起特別慘忍。這16起當中，台南市占了5起。



對於法務部長邱太三說「死刑不能解決問題」，高思博表示，死刑不是答案的全部，但卻是答案的一部分。沒有人說死刑可以解決所有的犯罪問題，但死刑應可對社會產生一般性的犯罪預防效果。他認為，邱太三的話術，是有很大的問題。



羅瑩雪表示，一連串重大刑案，社會必須用嚴刑峻法，儘速恢復社會秩序，「法律既然有死刑，也判了行死，為何不執行？」



她說，民進黨如要廢死，為何不敢提案修法？如果覺得廢死是正確的話，請民進黨立委提案，大家光明大正來討論，「開大門走大路，才是有為的政府」。



高思博表示，羅瑩雪卸任後，法務部已經2年多沒有再執行死刑。



王育敏說，現有43名死刑犯定讞，卻沒有一件被執行。民進黨根本是以實際行動來執行廢死。



葉毓蘭也質疑，法務部長不執行死刑，是否涉及瀆職？羅瑩雪任期內，執行鄭捷後，到現在已經25個月了，沒有再執行任何的死刑犯，「法務部不執行死刑，讓社會動盪不安，難道沒有瀆職嗎？」



對於華山大草原的小木屋已經全數拆除，葉毓蘭感到不可思議，她認為，至少應該保留到偵結起訴後再拆，否則還有許多犯罪的細節根本沒有交代清楚。（編輯：陸倩瑤）1070627