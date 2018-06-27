桃園市機師職業工會，將依勞資爭議處理法，從7月16號到8月6號期間，共同舉行罷工投票，並於投票後，立即決定是否針對華航或長榮航空兩家公司進行一系列的罷工行動規劃。



對此，長榮航空表示，公司對於保障飛航安全一向不遺餘力，桃園市機師工會日前向桃園市勞動局提出16項勞資爭議調解，分三次調解，每次調解5至6項議題，調解內容多與機師之薪資、福利、公司內部管理權限、增加休時等議題相關，當中3項與飛航安全相關議題，公司與機師的立場目標一致，何況公司現行作法與機師工會的期待相當接近，原有機會達成合意，但桃園市機師工會堅持安全相關議題需與其他議題一起，以包裹式方式要求公司全數同意，致使雙方無法繼續協商。若機師工會願意繼續協商，針對飛安議題雙方已有共識部分，應可很快取得具體結論。



長榮航表示，航空運輸牽涉到海內外旅客行的權益，且有上下游產業及相關消費者權益議題，對於社會安定、經濟發展影響甚鉅，呼籲機師同仁共同體認，相關訴求得以兼顧各方權益平衡，以利航空產業之健全與同仁職涯之發展。



