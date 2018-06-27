姚人多接海基會祕書長 國台辦：他應知通關密碼中央社 (2018-06-27 12:19)
（中央社記者周慧盈北京27日電）總統蔡英文日前接受外媒專訪時指願與中國國家主席習近平會面。對此，中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天說，「兩岸輿論都持懷疑態度」。
馬曉光上午在國台辦例行記者會回應媒體時，作了上述表示。此外，對於蔡總統核心幕僚姚人多接任海峽交流基金會副董事長兼祕書長一事，馬曉光表示不評論「台灣的內部人士變動」，但表示「既然說到這個人『最會溝通』，他應該知道兩岸兩會溝通的通關密碼是什麼。」
蔡總統日前接受法新社專訪表示，台灣面對來自中國要改變台灣人生活方式和壓縮台灣國際空間的壓力，希望國際社會制約中國。總統也表示願與習近平會面。
馬曉光回答說：「台灣當局領導人的說法混淆視聽，毫無事實依據。目的是要在兩岸同胞之間製造敵意，企圖挾洋自重，進一步升高兩岸對抗。」
他還評論：「這樣的圖謀不會得逞。兩岸同胞的骨肉親情是離間不了的，企圖遏制中華民族走向偉大復興更是不自量力。」
至於總統表示願會習近平一事，馬曉光指出，「大家不認為她在發出這樣的提議有多少真實的成份在堶。我想，兩岸民眾和輿論都持懷疑態度。」（編輯：朱建陵）1070627
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