台積電慈善基金會和中國附醫，林增連慈善基金會，老五老基金會等單位組成的中部愛互聯，成立四年多，照顧中部偏鄉兩百多位弱勢獨居長輩。由於台灣正式邁入高齡社會，因應老化浪潮，愛互聯招募愛老志工，號召更多人付出行動，服務長者。(寇世菁報導)



由鉅建設林增連慈善基金會董事長林嘉琪表示，台灣因少子化與高齡化趨勢，獨居長者照護需求漸增，希望大眾主動關懷周遭獨居長者，用愛化解冷漠，103年起，匯聚台積電慈善基金會、中國醫藥大學附設醫院以及老五老基金會，成立中部愛互聯，提供整合式醫療照顧，累計服務中部偏鄉兩百多位弱勢獨老。但人口老化快速，台灣正式邁入高齡社會，愛互聯號召更多企業志工，包括上銀科技，清新溫泉飯店都加入服務行列。



台積電慈善基金會董事長張淑芬出席企業志工招募大會，媒體詢問張忠謀董事長退休後，是否一起當志工，張淑芬表示，每項愛心活動都有向他報告，但笑稱帶先生出來，自己還要分心照顧，因此各自分工。



中部愛互聯表示，今年提升照護服務效能，購置多功能車、健康量測裝置及輔具，提供偏鄉獨老更完善照顧。



