（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長朱立倫今天主持「幸福新民報」節目開播記者會後受訪表示，現在對很多新住民的一些限制，不太合理，應該是要更鬆綁、更歡迎新住民。



朱立倫出席第5季「幸福新民報」開播記者會表示，這是新北市政府製播的新住民節目，即將於7月1日晚間在TVBS 56台播出，新一季的節目除延續製播中文、泰語、印尼語、越南語及英文語別，透過全國性的有線電視頻道，讓更多人透過節目來瞭解新鄰居、新朋友在台灣扎根、成長、築夢的故事。



朱立倫說，台灣相關移民法應該更鬆綁，讓新住民朋友能夠加入這個大家庭。為改變多數人總認為「新住民」是指東南亞移民或移工的刻板印象，第5季節目的主角特別囊括來自東北亞、東南亞、美洲及歐洲的新朋友。



這些新朋友包括有足球教練、SBL籃球員、文學獎得主、知名Youtuber、戲偶大師、五星級主廚。朱立倫表示，來到這塊土地生活的新住民朋友，人人是行家，個個出狀元，大家認真追尋著自己的夢想，並闖出了一片天。



另外，朱立倫會後受訪時指出，現在不管是移民法，還有對很多新住民的一些限制，他覺得不太合理，尤其是很多在這邊有貢獻的人士，連取得台灣的身分證都要數十年之久，中間種種的關卡，應該是更為鬆綁、更歡迎他們。



新北市政府新聞局長張其強說，第5季「幸福新民報」是第一個由地方政府製播的新住民節目，除了每週日晚上6時至7時在TVBS56頻道首播，並於隔週六下午3時至4時重播，還將在全台有線電視公用頻道CH3聯播。（編輯：梁君棣）1070627