來自中國大陸上海市教育評估院參訪團一行10人，日前應中華文化教育協會邀請來台參訪，今天抵達桃園成功工商，參訪團表示，這次行程是將汲取台灣中高級技職教育體系及評鑑實況經驗，並進行研討，就臺灣高職及高等教育評鑑機制概況、系所評鑑運行方式、標準和其經驗，與技職體系教育品質的影響進行務實的交流討論。



上海市教育評估院參訪團對於前往成功工商行程安排以及收穫，相當滿意，認為對未來兩岸教育評鑑及教學內涵相互的交流成長充滿無比的信心。



上海市貿易學校蔣波平認為成功工商校方，對全校學生進行全面家訪印象深刻，認為非常值得效法，並對兩岸學生及家庭教育等異同、提出精闢看法。



成功工商鄒紹騰校長則強調，108課綱，成功工商是唯一私立技職獲教育部指定的前導學校；幾乎每月都接待國外及大陸的交流參訪團，每年辦理三團以上的教育旅行，拓展師生全球視野。（照片校方提供）



