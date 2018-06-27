近日，內馬爾要去皇馬的消息可謂引起了軒然大波，尤其是巴薩球迷表示不能接受，有人甚至認為內馬爾去大巴黎就是為了最終前往皇馬踢球而鋪路。對此，前皇馬球星卡卡表示有話要說。

巴西足壇名宿卡卡在接受採訪時表示：「去不去皇馬，這是內馬爾的個人決定，如果內馬爾現在就立刻加盟皇馬，那麼有人也許會說他去巴黎是為到皇馬而搭橋鋪路。但是如果這就是他想要的，那麼他就必須去做，他必須準備好處理這種情況。他總是有很大的壓力。在巴西，這是令人難以置信的，人們會議論他的表現，甚至於還有他留的髮型，還有他帶的背包。」

至於內馬爾未來是否能成為像貝利這樣傳奇球星的問題，卡卡則認為：「現在說這個還早。內馬爾今年26歲，已經到了將成熟的年齡。他是未來幾年贏得金球獎的候選人之一，因為他在成長。 因為年齡原因，梅西和C羅將不得不開始走下坡路。但是你不知道什麼時候會發生這一切。」

對於正在征戰俄羅斯世界杯的巴西隊，卡卡表示：「巴西隊正走在正確的道路上，對陣塞爾維亞隊的比賽，可以看出巴西隊並未處於最佳狀態，但與哥斯大黎加的比賽過後，我對他們有信心。我認為巴西隊會越來越好，很可能打入到7月15日在莫斯科舉行的決賽。」

（黎洋俠）