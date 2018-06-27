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JOYCUS聚思教育

美式情商培訓的領導品牌！

來自美國，運用美國宇航局（NASA）

全球最先進腦反饋技術訓練注意力。

近日，聚思教育與聶衛平圍棋道場在北京舉行了戰略合作協議簽署儀式。聚思教育CEO董春梅女士、聶衛平圍棋道場副總經理騰程先生代表雙方簽訂了戰略合作協議。

聚思教育與聶衛平圍棋道場的結緣源自於一次聯合活動，聚思教育集合了中美兩國專家團隊打造的基於人工智慧與腦機互動技術的專注力訓練與認知能力訓練內容受到了聶衛平圍棋道場學員們的喜愛。

圍棋作為中國傳統文化瑰寶，是為兒童早期智力開發和素質教育載體的一種。有助於提升兒童思維能力、計算能力以及記憶力等多方面能力，能有效地促進兒童智力潛能的開發。

這一點與聚思教育基於人工智慧與腦機互動技術的專注力訓練與認知能力訓練課程的作用是一致的。雙方基於良好的信任，出於長遠發展戰略上的考慮，共同攜手簽署了戰略合作協議。

聚思教育與聶衛平圍棋道場的合作可以說是人工智慧與圍棋的結緣。

未來雙方將會就少兒專注力培訓及圍棋賽事培訓領域開展合作，共同開發相關的課程及軟體產品；在品牌發展上，雙方也會本著「互惠、互利、穩定、恆久、高效、優質」的精神，深度戰略合作，優勢資源共享，共同為家長和孩子提供更加優質的服務。

聚思教育一直堅信，教育的本質是對大腦的培育。

近幾年，腦科學已成為全世界科學研究的熱點。「腦科學與類腦研究」—中國腦計劃，作為重大科技項目被列入國家「十三五」規劃。國家也將在「兒童青少年腦智開發」、「類腦計算和腦機智能技術」等方向上進行深入研究，教育已經進入人工智慧+的新時代。

帶著幫助千萬中國兒童及家庭成長的希望，我們希望在未來的合作中，從腦科學的角度關注兒童教育和發展歷程，進行對孩子最重要的基礎素質和能力培養，打好根基，構建冰山以下的核心部分。

幫助更多中國孩子，贏在未來！

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