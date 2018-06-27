31歲的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)今(27)晨率隊以2:1力退「非洲雄鷹」奈及利亞，其中梅西在第14分鐘進球，創下史上第一位10歲、20歲、30歲等三個年齡區間在世界盃都有進球的球員，連葡萄牙巨星C羅(Cristiano Ronaldo)也未能達成。

梅西在2006年首度站上世界盃舞台，那年他只有19歲，當時第2場交手塞爾維亞與蒙特內哥羅，梅西踢進生涯首個世界盃進球，阿根廷此役6:0大勝。自此阿根廷和梅西連續四屆闖入會內賽，梅西僅在2010年未有進球。

C羅同樣是2006年首征世界盃，不過C羅那年已經21歲，儘管第2場小組賽就靠著12碼罰球破門，葡萄牙同樣連續4屆晉級會內賽C羅也都有貢獻，但已無緣創下3個年齡層都有進球紀錄。

不過33歲的C羅本屆世界盃仍相當勇猛，首戰西班牙就上演帽子戲法，目前已攻進4顆進球，和比利時前鋒Romelu Lukaku並列第2，僅差第1的英格蘭隊長Harry Kane只有1球之隔。

33歲的C羅體脂肪率只有7%遠低於一般足球員，全身肌肉輛高達50%，自我要求如此之高，或許有機會挑戰2026年世界盃，41歲進球紀錄，來個20歲、30歲、40歲進球驚人紀錄。

世界盃最老進球紀錄是喀麥隆傳奇「米拉大叔」Roger Milla在1994年世界盃以42歲的年紀出賽，小組賽面對俄羅斯破網，創下自己所保持的世界盃最老進球紀錄。C羅要挑戰紀錄不是不可能。