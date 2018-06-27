▲許書豪被目擊到與圈外女友約會，被問到此事，他霸氣神回3字。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.27）

在23日舉辦的第29屆金曲獎典禮上，主持人蕭敬騰在與入圍「最佳國語男歌手」及「最佳國語女歌手」的對話與互動，成為亮點之一，當時他對入圍「最佳國語男歌手」的許書豪喊「哥哥！」讓許多人印象深刻。而許書豪也在25日晚於臉書即興創作〈哥葛Song〉。

雖然許書豪今年和金曲歌王寶座擦肩而過，但他不氣餒，笑說：「家人和朋友都有傳簡訊給我，豪孩子（粉絲名）寫給我的留言我都有看，很感動，也很開心有更多的新朋友認識我的音樂，真的很謝謝大家對我的支持，我會更努力做出好音樂。」

▲許書豪雖然擦身歌王，但他不氣餒。（圖／上行娛樂提供 , 2018.06.27）

此外，許書豪的單曲〈不好說〉由他親自操刀，已經於26日上架。被問到擦身歌王，女友有沒有送上安慰？許書豪立刻回：「不好說。」趁機打歌，隨後笑著解釋：「女朋友是圈外人，不希望因為我的關係影響到她的工作或是生活。」雖然前幾天約會被拍，許書豪認為約會不需要刻意喬裝，「以後也會保持現狀，謝謝大家對我們的關心，如果有好消息一定會和大家分享。」

而許書豪日前在臉書上直播即興創作〈哥葛song〉，不但將蕭敬騰的聲音混音後當背景音樂，還用粉絲的留言當歌詞，堪稱「最強合體」，讓許書豪笑說：「現在我要跟老蕭合唱了！」