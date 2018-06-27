▲新北市政府製播的新住民節目「幸福新民報」第5季，7月1日躍上全國性頻道開播。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.26）

聽新住民朋友說自己的故事！新北市政府製播的新住民節目-「幸福新民報」第5季7月1日躍上全國性頻道開播，市長朱立倫開心分享，新一季的節目除延續製播中文、泰語、印尼語、越南語及英文5語節目，透過全國性的有線電視頻道，可讓更多人瞭解新住民在台灣扎根、成長、築夢的故事，也一起發掘、認識精彩的多元文化。

來自印尼的吉曼表示，從國中時期就隨父母到台灣求學，他覺得台灣的教育自由且進步，剛來台灣時發現為穆斯林服務的人不多，也缺乏查詢資料的管道，在外常常找不到清真餐廳、祈禱室，為了解決這項不方便，在台科大念書時與團隊共同設計「清真台灣」App，廣受使用者喜愛。今年新北市中和圖書館分館特別設置了穆斯林祈禱室，明顯感受到新北市對穆斯林文化的尊重，讓他愈來愈愛台灣，希望未來能把台灣的進步帶回印尼，套用在教育與生活上。

朱立倫表示，新北市是國際化的友善城市，為改變多數人總認為「新住民」是指東南亞移民或移工的刻板印象，第5季節目的主角特別囊括來自東北亞、東南亞、美洲及歐洲的新朋友，包括足球教練、SBL籃球員、文學獎得主、知名Youtuber、戲偶大師、五星級主廚。來到這塊土地生活的新住民朋友，人人是行家，個個出狀元，大家認真追尋著自己的夢想，並闖出了一片天。

新北市新聞局長張其強說，第5季「幸福新民報」，除了每一集的主角本身故事外，今年也特別以真實紀錄式的拍攝手法，更可一窺他們在台灣內心最深處的感想。新一季的「幸福新民報」，除了每周日晚上6點至7點，在TVBS56頻道首播，隔周六下午3點至4點重播外，也將在全台有線電視公用頻道CH3聯播，是全國第一個由地方政府製播的新住民節目。