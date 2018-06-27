感受東南亞特有熱情 中和區公所舉辦「南洋瘋市集」NOWnews今日新聞 (2018-06-27 12:27)
南洋市集揪夥來，夏日時光異同玩！新北市中和區公所 6 月 30 日的上午 9 點 30 分至 12 點，在中和公園 823 紀念廣場舉辦「南洋瘋市集」的活動，歡迎有興趣的民眾一起來同樂。
中和區公所表示，新北市有近十萬的新住民人口，其中有十分之一在中和區，走在公園、學校、國際科技園區等地方，處處可見新住民及移工的身影；其中，中和的南勢角一帶更是有著名的小緬甸－華新街，以緬甸小吃，南洋雜貨為主，並以吉祥物貓頭鷹、白象等圖騰裝飾街道，形成特別的異國風情。
中和區公所指出，此次活動希望將新住民及移工的日常文化，與中和地區民眾最熟悉的遊憩場所作結合，以東南亞為主題，邀請大家體驗文化的風情及道地美食；透過有趣好玩的闖關遊戲、手作教學、活潑的舞蹈表演，帶大家感受東南亞特有的熱情，並展現新住民在台灣努力扎根的成果。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
三芝智成堂千人寫「壽」世界第一創紀錄【大成報】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》