▲中和區公所6月30日在中和公園823紀念廣場舉辦「南洋瘋市集」的活動。（圖／中和區公所提供）

南洋市集揪夥來，夏日時光異同玩！新北市中和區公所 6 月 30 日的上午 9 點 30 分至 12 點，在中和公園 823 紀念廣場舉辦「南洋瘋市集」的活動，歡迎有興趣的民眾一起來同樂。

中和區公所表示，新北市有近十萬的新住民人口，其中有十分之一在中和區，走在公園、學校、國際科技園區等地方，處處可見新住民及移工的身影；其中，中和的南勢角一帶更是有著名的小緬甸－華新街，以緬甸小吃，南洋雜貨為主，並以吉祥物貓頭鷹、白象等圖騰裝飾街道，形成特別的異國風情。

中和區公所指出，此次活動希望將新住民及移工的日常文化，與中和地區民眾最熟悉的遊憩場所作結合，以東南亞為主題，邀請大家體驗文化的風情及道地美食；透過有趣好玩的闖關遊戲、手作教學、活潑的舞蹈表演，帶大家感受東南亞特有的熱情，並展現新住民在台灣努力扎根的成果。