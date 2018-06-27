「八里－板橋」快速公車6月30日開通 首二日免費搭乘NOWnews今日新聞 (2018-06-27 12:28)
為了讓民眾更方便搭乘大眾運輸、減少公車繞道及乘車時間，新北市政府6月30日新闢963「八里－板橋」快速公車，淡水客運在營運起2天提供民眾免費搭乘，開通當日每車次前10名搭乘民眾，還可獲得1張悠遊卡。
交通局表示，為了滿足八里、板橋民眾的通勤通學需求，請公車業者規畫1條由八里中山路出發至板橋公車站的快速公車，途中行經八里區、五股區各重點站位，再經台64快速道路到達板橋車站，平日發車25車次，例假日4車次，採固定時間發車，6月30日正式通車。
停靠主要站位為淡水客運八里站、八里區公所、五股區公所、捷運新埔站、板橋公車站等，行駛時間單趟約60分鐘，收費方式採1至3段票。另外，這條路線還行經著名觀光景點如：廖添丁廟、十三行博物館、八里左岸、渡船頭、五股西雲禪寺等，讓民眾於例假日也可多加利用。
交通局表示，以往民眾從八里搭公車到板橋需透過轉乘才能抵達，時間約80至100分鐘，開通「八里－板橋」快速公車後，每趟約可節省約20分鐘，提供民眾更直捷快速的公車服務。
交通局說，新闢「八里－板橋」路線後，新北市境共有49條快速公車路線供民眾搭乘，搭乘快速公車轉乘一般公車也享有半價轉乘優惠，歡迎民眾多加利用大眾運輸工具。
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