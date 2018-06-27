月租80萬不賺了 房東收回辦公用好房網News (2018-06-27 12:34)
好房網News記者黃靖惠／採訪報導
基隆人哭哭惹！連鎖千葉火鍋基隆店，位於仁一路段市中心，屬於角地店面、占地300多坪、兩層樓高建築，附近辦公大樓環繞、緊鄰廟口夜市、田寮河商圈，每到用餐時間，店內人潮絡繹不絕，不過卻傳因租約到期，預計7月29日最後營業日，當地房仲說明，該店月租金80萬，但用餐顧客多應該與店租無關，而是原地主收回土地挪做他用。
連鎖千葉火鍋在基隆僅此一店，位於仁一路、田寮河周邊黃金地點，日前貼出公告，因店租到期，預計7月29日結束營業，消息於網路公開後，立即引來大批人不捨留言「基隆千葉真的生意是很好的」、「回憶沒了」、「我覺得有點可惜！至少基隆沒有這麼大間的餐廳了！」
基隆千葉火鍋傳七月底結束營業。圖／Googlemaps
永慶不動產基隆廟口市區加盟店長池永陞表示，千葉火鍋基隆店面為兩層樓，屬於角地店面，建物面積300坪，緊鄰廟口夜市，步行約3分鐘，周邊還有多間辦公大樓以及田寮商圈，潛在用餐顧客多，雖然店內每月租金上看80多萬，不過每日用餐人潮眾多，尖峰時段門口還大排長龍，推測熄燈應與生意不佳無關。
池永陞說明，國泰金控子公司國泰人壽曾對外公告，向新僑建設買下該店兩層樓不動產，土地面積將近340坪，建物面積386坪，交易總金額為4.8億元，若換算後土地每坪141.5萬，當時國泰人壽曾解釋，原基隆辦公大樓過於老舊、不敷使用，所以未來整理完畢後，會將營業處遷址至仁一路大樓辦公。
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