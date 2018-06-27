好房網News記者蔡孟穎／整理報導

具有房市指標性的豪宅，隨著房市進入盤整期，也屢傳價格下修崩跌消息，而這回跌價的豪宅背景可不簡單！這筆交易案件包含著「近雙捷運、臨明星學區、生活機能佳」等保值元素，但價格卻在短短3年內，讓屋主慘賠6千萬出場！

有著婚紗街、精品街稱號的中山北路，不只是女性們的夢幻天堂，該區域更是豪宅林立，包括石玉石、中山世紀、中山敦年、明日綻等，新案開價每坪幾乎均站穩百萬大關，儘管如此，跌價消息卻也不少，根據內政部實價登錄揭露，位於中山北路二段、民權東路一段交叉口的豪宅「中山富御」，1樓為店面，2樓以上規劃住宅，坪數規劃70~100坪、140坪、163坪，2012年預售時期開價每坪130~160萬元。

北市中山區豪宅案中山富御，據實價揭露頂樓交易戶慘賠六千多萬（圖／翻攝自google map）

不過，於今年3月的最新一筆15、16樓頂樓戶交易，雖總價仍突破億元，單價也守住百萬大關，以1.77億、單價107.69萬轉手，但比對前屋主於102年預售時期的入手價「總價2.38億元、單價145.8萬元」，等於慘賠6092萬元出場，跌幅達26.12%，頂樓戶只剩中低樓層的行情。

該區交通機能享捷運民圈西路、中山國小站雙捷運，以及新生和建國高架橋，生活機能鄰晴光市場，和民權西路、雙連的中山捷運商圈，周邊公園綠地多，沿著捷運有綠廊道，還有「花博公園、美術館公園、新生公園」三座大型公園，除外，北市府也擬定將花博公園北半部結合撫順公園，打造為拍婚紗的熱點，加上正規畫中的北美2館擴建計畫，未來該區生活品質可望再提升，而學區部分，有中山國小、大同國小、新興國中、成淵高中。

中山北路二段雖為黃金地段，但近年來豪宅賠售案件多，永慶房屋中山民權直營店長許育菘指出，屋主多為求出售，選擇讓利慘賠，像是另一豪宅案「中山世紀」，據實價登錄揭露，14樓頂樓戶2013年預售期買進、2016年交易轉手，中間也賠了3千多萬，對面的遠雄副都，2013年時每坪平均成交也達140萬元，但去年卻只剩87萬元，許育菘解釋，該路段沿線都屬大坪數豪宅規劃，看房人數有感受減少，銷售期拉長，銷售較順利的多是因有屋主讓利。