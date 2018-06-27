好房網News記者 陳韋帆／新北報導

全國房屋數量最多的新北市，截至今（107）年3月底共有18萬件違建數，其中一項「一樓外推違建」，新北市府以「地下汙水工程」方式，不僅完成汙水工程計畫，同時也讓工務局得以進行違建拆除整頓，截至今（25）日共拆除7萬1千多件，但「違建戶自付費」的法案「違建拆除自治會條例」，卡關議會已8年卻仍未通過，經費從何而來？就是全民買單！

新北市府「違建拆除自治會條例」卡關議會８年，拆除費用都由全民買單。（好房網News記者 陳韋帆／攝影）

新北市工務局表示，至今違建戶須自行負擔拆除費用的法案還躺在議會內，每年編列拆除隊的預算約3500萬元全額都花費在「拆除違建」當中；其中為配合「地下汙水工程」拆除隊於民國96年成立「下水道違建拆除認定組」，至今年4月為止，共計拆除7萬1千多件後巷違建也在此列。

新北市長朱立倫於民國99年上任時，就已提案「違建拆除自治會條例」，比照台北市違建拆除被拆除戶須自行付費，但議會擁有排序法案優先順序權利，朝野兩黨於每次議會議期時，都將「違建拆除自治會條例」列入優先審議，就這樣卡關至今已8年，導致拆除進度受經費所影響。

如今新北市如火如荼推動「地下汙水工程」，也僅能透過旁敲側擊，讓民眾自主拆除，也產生了今（25）日的永和區民樂里「彩繪巷道」，民眾自願自行拆除違建，讓公共工程「地下汙水工程」順利進行的事情，雖為優良示範，但知悉其因果關係後令人無奈。

市府以各種方式加速違建拆除，效果仍有限。（好房網News記者 陳韋帆／攝影）

至今「違建拆除自治會條例」倘若仍躺在議會中，朝野兩黨議員仍不重視「違規戶」，應自行負擔違建拆除費用的法治精神，市府與拆除隊在經費不足的情況下，違建數量的減少效率將持續受阻。