好房網News記者蔡孟穎／採訪報導

中央銀行21日雖如外界預期的宣布利息連8季凍漲，但總裁楊金龍與中卻巧妙暗示已站在升息起跑點上，隨著美國聯準會啟動連續升息後，便引發國內房貸族和觀望族間的騷動，擔心央行一升息，荷包壓力就大了，房產業者和專家也擔憂，升息造成的房貸壓力恐影響買方進場意願，讓還未回溫的交易量，又再度下挫。

升息到底關我什麼事？對於房貸族和準備買房的民眾而言，宏大不動產估價師事務所所長卓輝華和德謙建設副總經理施孝文皆認為，要上升到讓有殼族有感，利率至少要到「3%~5%」，才可能打消購屋念頭，而台灣目前平均房貸利率還在2%以下，考量國內景氣，和央行過往升息腳步，要利率爬升到影響房地產其實言之過早。

利率要提高到房貸族有感，學者認為要到3~5%（圖／好房資料中心）

而根據永慶房屋2018Q3趨勢前瞻報告民調顯示，不論是購屋族還是賣方，僅能接受升息3碼，且對於升息壓力有感度皆呈現連三季增加，永慶房屋業務總經理葉凌棋認為，在台美利差不斷拉大的狀況下，台灣跟進升息機率大，恐影響民眾消費意願，但最重要的還是「價格」，若買賣雙方價格認知差距無法拉近，將壓縮今年下半年交易量成長的空間。

台經院副研究員劉佩真表示，房市在新屋供給量持續增加下，中古屋為求出售，仍可看見讓利現象，只是相較去年底，賣方會因看到近半年來買氣增加，而增加信金，使得賣方議價空間縮小。

房價距離買方甜蜜點還差地遠！根據永慶房屋調查顯示，房價與高點相比，降價幅度達多少買方才會願意進場，以七大都會區來看，2018年Q3均價與歷史高點價差幅度，台北跌幅13.1%，但北市購屋族期待的幅度為「15~20%」，還有逾5%的差距才進入買賣雙方的成交共識區；而桃園、新竹縣市、台中、高雄市的民眾，則認為較高點時價降「10~15%」間才願意進場，但這4個縣市目前均價與歷史高點時的價差幅度，皆距離成交共識區亦還有5%以上的距離，僅新北和台南市降價幅度已達買方心中願意進場的甜蜜點。