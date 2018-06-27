好房網News記者王思云／整理報導

國內旅宿業蕭條，加上近期消費穩定的軍公教又遭遇年改，讓市場備受一擊。而旅宿業者也紛紛想方法應戰、促銷。其中「台灣特色飯店聯盟」除現有既定的套票優惠行程外，預計未來也將推出「住甲地、送乙地」的優惠活動，欲挽救住房率。

「台灣特色飯店聯盟」目前成員有台中、高雄、台東等三區，嘉義未來也將加入，透過各地業者合作共推優惠，開發國旅市場。據全球華人股份有限公司（1111人力銀行）報導，「台灣特色飯店聯盟」是由台中薆悅酒店業務總經理胡智鈞所籌組，目前在台中及高雄各有5家。

圖為台中知名觀光景點逢甲商圈。（截圖自維基百科 Rybloo 創用CC分享照）

而「台灣特色飯店聯盟」中的飯店，不論是台中或高雄的特色飯店聯盟，都以5家為基礎， 5家雖都同在同一城市，但每一家都有不同的營運特色，主訴商務、親子度假、汽車旅館等，各有自己的客源。總計在台中及高雄共10家飯店，總房間數為918間。

目前的套票優惠活動為，即日起至6月30日前，推出特惠住房抽抽樂及聯盟會員卡製作發行等活動，只要週日至週五入住聯盟內任一家酒店，以來電訂房方式預訂，即可參加抽獎，折數共有9折、8折，最低1折。

而根據「台灣特色飯店聯盟」官網，內有5套套票組合，內容包括：星動銀河旅站、水雲端旗艦概念旅館、薆悅酒店-台中館、雲河概念旅館與愛麗絲國際大飯店行程。

售價皆為台幣2599元，限定2人同行入住雙人房，套票內含台中市區公車二日效期無限搭乘一張、台灣好玩卡(中台灣限定) 一張、高鐵好玩專案-特色飯店二日好玩卡(單人售價) 一張。

「台灣特色飯店聯盟」未來也將預計推出「住甲地、送乙地」的優惠活動。