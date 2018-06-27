好房網News記者王思云／整理報導

來台灣玩，除要感受一下台灣的人情味之外，欣賞台灣特有的街道風景，也是另一翻趣味，而只要具備像是廣告招牌、霓虹燈等，甚至連國外市容也可以立刻也有「歹丸味」。

一名網友就在PTT上分享，將英國一個老車站原本的樣子P上圖，立刻看起來彷彿置身台灣。

原圖

加上懷舊復古、在地文化、人情味、家鄉味等，就形成典型的中華民國美學。

再有一些賣菜攤販、農民，更有人情味。

台灣常見可以違停的紅線和水溝蓋。

還有塑膠遮雨棚與隨時可停的計程車。

台灣引以為傲的高科技也有，包括常見車站外沒人看的LED跑馬燈。

最後的夜景。

而這也讓網友笑翻，回應「這個很台灣」、「以為我看到家鄉的火車站了」 、「根本跟台灣車站一個樣」、「 台灣價值爆表」。

雖然台灣美學確實超醜，一秒鐘就可以毀滅古蹟，但有人表示，雖然如此，但笑著笑著就哭了，「有點哀傷」。