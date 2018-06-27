好房網News記者黃靖惠／綜合報導

前進北市先等等，買錯地點、產品會怪自己！北市地政局最新住宅價格指數分析，全市住宅價格指數較上個月，下跌0.98%，其中中山、松山、南港區房價漲幅最高1.15%；萬華、文山、北投區跌幅最深2.13%，總體而言，各區房價仍持續「震盪修正」，若再進一步分析產品類型，發現大樓走升、公寓續跌。

地政局分析2月實價登錄交易件數，發現住宅價格指數為107.82，較上月下跌0.98%，較去年同期107.80微增0.02%，標準住宅總價1349萬，標準住宅單價每坪 49.62 萬元。

北市地政局最新住宅價格指數分析出爐。(好房網News記者陳韋帆／攝影)

大樓住宅價格指數123.34，較1月122.93上漲 0.33%，較去年同期118.19上漲 4.36%，標準住宅總價1743 萬，標準住宅單價每坪 60.13 萬。

公寓住宅價格指數 98.56，較1月100.40 下跌 1.83%，較去年同期102.27下跌 3.63%，標準住宅總價1212 萬，標準住宅單價每坪 41.89 萬。

地政局分析，全市住宅呈現三個次分區上漲、一個次分區下跌情形，以中山、松山、南港區漲幅最高1.15%，標準總價1294萬；大安、信義、中正漲幅0.54%，標準總價1835萬；士林、內湖、大同區上跌0.34%，標準總價1428萬；萬華、文山、北投跌幅最深2.13%，標準總價1130萬。

總體來說，住宅價格持續「震盪修正」，大樓走升公寓續跌。全市住宅價格月線維持震盪修正趨勢，季線、半年線走勢尚稱平穩；大樓月線、季線及半年線持續走升；公寓月線、季線及半年線續跌，表現相對疲弱。