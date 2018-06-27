好房網News記者黃靖惠／綜合報導

台北士林區社子島禁建將近半世紀，自北市長柯文哲上任後，陸續推動開發案，而長達1年多的審議期間，直到內政部今天召開都市計畫審議會，最後通過都市計畫變更，但對於北市府有3項附加條件，第一、文資與聚落保存、二、落實戶戶安置、三、區段徵收前辦理聽證會，而台北市政府也欣然接受。

社子島位於大台北的正中央地區，長年扮演都市「防洪計畫區」的要角，也因此禁建47年，成為台北發展最遲緩地區，不過柯文哲上任後，即拋出社子島解禁議題，更舉行i-Voting公投推動開發案，不過開發案卻遲遲卡關，屢遭外界質疑政策跳票。

沿著社子島邊緣的基隆河岸，有台北市設立可賞美景自行車道，但事隔著堤防看向社子島，卻是一片破舊平房。（好房網News記者張聖奕／攝影）

而內政部都市計畫委員會今天審議社子島都市計畫，歷經3個多小時會議討論後，最後由議主席內政部次長花敬群宣布，北市府的社子島計畫案通過，但有3項但書：

一、文資與聚落保存部分，現有聚落、文化資產保存，以及因應極端氣候的韌性城市、都市防災規劃，請市府於細部計畫妥適處理。

二、落實戶戶安置部分，也就是現有住宅及工廠安置，請市府盡全力與居民持續溝通，並以公平合理原則進行。

三、區段徵收前辦理聽證部分，請市府於區段徵收範圍及抵價地比例報內政部前，就安置計畫辦理聽證，而台北市府也接受。

禁建47年的社子島終於解禁。依照北市府公布的都委會決議內容修正案，社子島開發計畫面積302.10公頃，計畫人口3萬人，容積總量260萬平方公尺，公園面積81.94公頃，人均綠地比27.3平方公尺。

至於保障拆遷住戶居住權益部分，市府說明，針對專案12.91公頃住宅用地，預計可以興建4500戶專案住宅，居民可依照其資格條件、意願及負擔能力承購專案住宅、承租專案住宅，以及協力造屋等三種方式之一，以保障原居民權益。

至於公聽會部分，北市府也預計七月七日上午，於富安國小舉辦第二階段環評、現勘，下午舉行公聽會，七月八日於福安國中舉行第二場公聽會。