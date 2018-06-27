好房網News記者王思云／整理報導

走在路上、商圈中，常可見到夾娃娃機，這樣的現象近期越來越明顯，連國稅局也開始對機台查稅，可見背後商機龐大。只是，隨著夾娃娃機數量高達4千多台，未來是否會供過於求，造成泡沫化，專家表示，還有待進一步觀察。

而根據財政部統計資料顯示，今年第1季全台夾娃機機的數量，已高達4106台，2013年時，全台僅169台，接著逐年上升，尤其2016年時從920台，到隔年的2017年暴增到2859台，數量驚人。

今年第1季全台夾娃機機的數量高達4106台。（好房網News記者蔡佩蓉攝影）

而營業額也是自2013年開始逐年增加，在去年達到巔峰，營業額達11億，今年第一季營業額則為8.5億。

房產專家兼好房網主持人田大權分析，市場上一直以來商品都會有供過於求的現象，幾年前的蛋塔事件便是相當有名的一例，所以說，泡沫化是供過於求一個必然，但到哪個點，就不一定了。

民眾可以自行觀察，要是一個商圈內，夾娃娃機店占了30%，就要留心，還有當商圈內沒了人氣，都是警訊。不過，田大權認為，以去年來看，機台繳稅繳得不少，可見成績還不錯。

此外，以目前經濟時局不好來看，一個東區一漲租金，店家就全倒了，開娃娃機店人事、成本更低，帳面上來看，租金是往上的，但當哪天要是撐不住了，一切還都是會泡沫化。