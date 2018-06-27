好房網News記者黃靖惠／綜合報導

租賃市場一大步！租賃住宅市場發展及管理條例明天（6/27）將上路，內政部次長花敬群今天召開記者會時表示，居住問題是複雜、重要課題，這次讓租屋體系進入專業化、產業化，全面納管相關契約行為，保障全台300萬租屋人口。

租賃專法6月27日上路後，民眾新簽訂住宅租賃契約、或委託管理住宅租賃契約，均應受新制定型化契約應記載(約定)及不得記載(約定)事項的限制。 而今天內政部次長花敬群召開記者會，再次強調新政府的落實社會住宅、健全租賃市場、加速推動都更的三隻箭是複雜且重要的課題。

內政部次長花敬群。圖／內政部提供

花敬群表示，台灣約有300萬的租屋人口，這族群大多數是青年或相對弱勢民眾，承租與出租雙方，過去都是處於不安定的狀態，租屋糾紛也層出不窮，租賃專法就是要解決這些問題，未來讓租屋這件事變成正常安定的居住消費選擇！

在租賃條例制定前，有租賃需求的國人，在面對租賃權利義務關係不對等，及租賃糾紛處理不易時，因租賃規範散落在民法、土地法及消費者保護法等法規，所以不容易訂定合理公平的租賃契約，為此政府提出強化規定及健全市場的5大解方。

面對複雜的租賃關係，政府強化法規層面及健全租賃住宅市場等5大變革措施，包含租賃契約全面加強規範雙方權利義務、建立包租代管專業服務制度、房東將房屋交由專業經營可享租稅優惠、增加免費爭議調處管道及成立房客(房東)協會提供諮詢服務等。

一、強化租賃權利義務關係 租屋契約全面納管

內政部表示，為強化租賃權利義務關係，租賃條例明定房客押金負擔不得逾2個月租金總額，契約消滅後應返還押金或賸餘押金；房東應說明負責修繕項目，釐清責任減少糾紛；明定房東或房客提前終止租約要件，終止程序更完備；要求刊登廣告之媒體經營者應負查證責任(如廣告面積、屋齡、樓層別及法定主要用途等)，確保網路資訊更正確。

此外，租賃條例施行後，內政部將陸續發布「住宅租賃契約」、「住宅包租契約」、「住宅轉租契約」、「委託管理契約」等4項契約，將與租賃住宅相關之契約行為全面納管，讓國人簽約時有所依循。

二、建立包租代管專業服務制度

內政部提到，租賃住宅服務業可分為包租業及代管業，「包租業」為專業經營者先向房東承租房屋，再轉租並管理，擔任專業二房東的角色；「代管業」為專業經營者接受房東委託管理出租房屋，協助房東處理租賃大小事，提供租賃住宅管理服務，如租屋點交、收租與押金管理、日常修繕維護及糾紛協調處理等；此外，由業者繳納營業保證金，發生糾紛時，可透過租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會(簡稱全國聯合會)調處及代為賠償機制，讓房東委託經營更放心。

三、房屋交專業經營可享租稅優惠

個人房東委託租賃住宅服務業經營之契約時間達1年以上者，享有每屋每月最高6千元租金所得稅免稅，及月租金6千元至2萬元部分之必要損耗費用53%的扣除額，例如以實收2萬元月租金為例，在申報所得稅時的租金收入僅6,580元 ((20,000-6000)×(1-53%))。租賃條例也授權地方政府訂定減徵地價稅及房屋稅自治條例之規定，內政部並呼籲各地方政府儘速辦理，並將自治條例適用期間溯及到租賃條例施行日生效，以增加房東委託經營之意願及鼓勵房東釋出空閒住宅，擴大租賃住宅市場供給。

此外，民間不動產業者於日前進行市場調查，有67.5%的房東願意將房子委託租賃住宅服務業者代管，其主要理由為希望獲得專業者協助管理、處理房屋修繕等問題、協助與房客溝通及委託享租稅優惠等原因，由此可知租賃住宅服務業是符合民眾未來需求的重要服務產業。

四、政府免費提供租屋爭議調處及諮詢

新訂條文規定各直轄市、縣(市)政府不動產糾紛委員會調處住宅租賃爭議糾紛，免收調處費用；並已著手聘任具租賃糾紛調處經驗的專業人士，擔任不動產糾紛調處委員，以有效協助民眾解決租屋糾紛，讓民眾遭受租屋糾紛時，能有方便、公正、專業的協助管道。

五、導入民間團體力量 提供專業租屋諮詢

為提供租賃雙方多元諮詢管道，將逐步輔導民間團體成立房東、房客協會，提供民眾諮詢專業經營知識，或糾紛處理技巧的管道，使團體成為租賃雙方處理租賃事務的得力幫手。同時協會也能提供相關通譯服務，以協助新住民處理租賃事務，讓未熟悉語言的新住民，租賃權利也能受到保障。

內政部指出，租賃條例實施後，讓租賃契約有規範、糾紛處理有管道、租屋管理有專業，更希望藉此引導全國180萬戶租屋及低度用電住宅，導入包租代管服務制度，若有45萬戶住宅(潛在市場1/4戶數)委託租賃住宅服務業經營管理，估計約可帶來9千個工作機會，也能進一步帶動國內GDP成長約920億，是兼具保障國人生活品質及經濟發展的產業。