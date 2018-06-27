租賃專法今上路 實際問題知多少？好房網News (2018-06-27 12:33)
好房網News記者蔡佩蓉／台北報導
政府積極推動租屋市場的第一套專法「租賃住宅市場發展及管理條例」今（27日）正式上路，但租屋族卻仍相當憂傷，因為這套專法淪為「有總比沒有好」，租屋族最在乎的糾紛處置，在法條中是由政府補助調解金，但「租賃條例」並沒有罰則可言，租屋族遇到惡房東，還是只能走調解或訴訟。
▼租賃條例正式上路，但租客保障在哪？還是霧煞煞。（好房網News記者陳韋帆攝影）
「租賃條例」是政府為了推動包租代管產業的條例，讓包租代管行業有法令依據與管理，不過，市井小民租房子，獲得的保障效果還是有限。崔媽媽基金會執行長呂秉怡就說，租賃條例並沒有罰則依據，租屋族若遇到糾紛，還是得走調解機制及法律訴訟。
呂秉怡先前也提及，現在都沒要求房東、房客必須針對租金實價登錄，不管是實價登錄修法或是制定租賃條例時，都沒有正面解決大家最關心的租金登錄問題。因此租賃條例施行後，惡房東是否會減少、房客權益是否有提升？房客幾乎是無感的。
除此之外，近年租屋火災致使民眾傷亡新聞不斷，我國第一套「租賃專法」，在消防安全部分也沒有琢磨，到最後，塵歸塵、土歸土，蟻居在違建及消防安全的不合格的租客，還是在租賃專法上路後，繼續蟻居。
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