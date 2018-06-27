（本報訊）醬油可說是很多美食料理中，不可獲缺的主角之一，而台灣醬油市場年產值估計逾80億元，普遍使用在黃豆製麴，但在黑豆製麴上，80年老字號黑豆醬油釀造專家高慶泉，秉持傳統古早的釀造工法，同時精進技術，將「衛生安全」視為工廠管理的第一優先要務，並且，領先業界首創智能控制釀造，提供安全衛生又美味的黑豆醬油。歷時多年研究，高慶泉成功將電腦智能製麴機應用在黑豆上，替代傳統竹盤，兼顧衛生，也增加更多產量。加上獨家製麴技術，讓整顆黑豆包覆均勻麴菌，不受雜菌汙染。高慶泉董事長高志堅表示，為了穩定黑豆發酵時所需的溫度與濕度，高慶泉首創24小時電腦全自動監控，並能透過手機APP，即時監控，確保生產品質。採用電腦智能製麴機，恆溫恆濕控制，使產量倍增，我們每一次的批次可以達到6000公斤，這是傳統手工的10倍產量。出生醬油世家的高志堅董事長，也是一位資深牙醫。進入家族企業後，融入醫師專業訓練及精準判斷，高志堅董事長最重視食品安全，食安要從原物料溯源管控開始，擴及物流、生產、儲存到成品出貨，秉持公司理念「生產用心、食用安心、健康開心」並運用HACCP（食品安全危害分析重要管制點）及ISO22000的管理，層層把關，確定品質無誤，保障消費者食的安全。高慶泉始終堅持釀造黑豆醬油的傳統工藝，遵循古早工法、日曝夜露180天。因應時代需求，融入科技儀器應用，提高環境衛生，幫助生產過程品質穩定，將黑豆醬油生產朝向「智能釀造」發展。董事長高志堅期望將這份「健康調味 幸福好滋味」的理念，擴展到全世界每個角落，讓消費者品嚐到的每一滴黑豆醬油，不僅濃醇香，還有80年來高慶泉對於品質的堅持。1939年創立的高慶泉，由台中市發跡，目前建廠在水質純淨甘甜的南投，產品受到市場歡迎。包括「黑豆白蔭油」、「純釀造薄鹽古早味壺底油膏」；另有醬菜產品，如黑豆蔭釀的「甘樹子」、「蔭瓜」、「豆腐乳」、「玉筍」等更獲婆婆媽媽好評。高慶泉官網：http://shop.twkcc.com.tw/v2/official圖說一：出生在醬油世家的高志堅董事長，也是一位資深牙醫，堅持「天然、原味」釀造黑豆醬油。圖說二：黑豆四日製麴畫面。圖說三：24小時電腦全自動監控。圖片：業者提供。