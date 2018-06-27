世界杯的一舉一動都牽動著球迷們的心，而如果自己的國家隊在世界杯征戰，母隊的戰績更容易成為球迷們情緒波動的源泉。不過，這種參與感也有一定的風險，日前，一位埃及解說員就因埃及在補時最後時刻被絕殺而猝死。

據《太陽報》報導，在埃及對陣沙特的世界杯小組賽第3輪比賽中，前扎馬雷克主帥、評論員阿卜杜拉-拉希姆-穆罕默德本該對整場比賽進行分析，然而在目睹埃及在比賽第95分鐘慘遭絕殺的表現后，穆罕默德的心臟病突然發作。

據埃及前門將艾哈邁德-法齊稱：「在埃及被絕殺時，穆罕默德顯得精疲力盡、非常震驚。」隨後穆罕默德被送往當地醫院進行治療，然而隨後醫院負責人就發出聲明，表示穆罕默德在抵達醫院后就去世了。

（七夜）