原標題：馬朝旭：中方支持阿富汗早日實現和平安全穩定與發展



中新社聯合國6月26日電 (記者 廖攀)中國常駐聯合國代表馬朝旭26日在聯合國安理會阿富汗問題公開辯論會上發言指出，中國支持阿富汗早日實現和平、安全、穩定與發展。

資料圖片：中國常駐聯合國代表馬朝旭發言。 中新社記者 廖攀 攝

馬朝旭說，阿富汗的和平與發展關乎阿人民切身利益，也攸關地區安全、穩定、發展和繁榮。阿富汗議會和地方理事會選舉將於年內舉行，各項籌備工作正在進行當中。最近發生的恐怖襲擊造成大量平民傷亡，阿富汗政治和安全形勢依然嚴峻。中方歡迎加尼總統最近單方面宣布與塔利班暫時停火，讚賞阿富汗政府為維護國家穩定、促進民族和解、推進經濟發展所作努力。國際社會應繼續為阿富汗提供堅定支持。

馬朝旭指出，中國同阿富汗是傳統友好鄰邦，支持阿富汗早日實現和平、安全、穩定與發展。繼去年12月中方首次主辦中國—阿富汗—巴基斯坦三方外長對話之後，今年5月，中方在北京分別主辦了中阿巴三方副外長級戰略對話、中阿巴副外長級反恐安全磋商和「上海合作組織—阿富汗聯絡組」副外長級會議。加尼總統作為觀察員國領導人出席了中方於6月初在青島主辦的上合組織成員國元首理事會第十八次會議。上述系列活動在促進阿富汗問題政治解決、加強區域合作和推進反恐工作等方面取得積極成果。中方願繼續通過上述機制，同阿富汗及各地區國家加強合作，共同應對恐怖主義威脅，促進地區和平穩定與發展。

馬朝旭說，阿富汗是「一帶一路」沿線重要國家。安理會決議多次指出，各方應通過「一帶一路」倡議等促進阿富汗經濟發展及區域合作，幫助阿富汗實現穩定與繁榮，通過對話與協作共同致力於構建人類命運共同體。中方將繼續根據安理會相關決議要求，與各方共同努力，幫助阿富汗利用自身優勢，參與區域經濟合作及互聯互通，實現經濟社會發展。

馬朝旭表示，中方讚賞聯合國阿富汗援助團所做工作，支持聯阿援助團為幫助阿富汗推進政治進程、維護國家安全、促進經濟發展、提高治理能力發揮積極作用。(完)