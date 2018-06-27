原標題：「2018感知中國·中國西部文化烏克蘭行」首演獲讚



中新社北京6月27日電 基輔消息：為期3天的「2018感知中國·中國西部文化烏克蘭行」系列活動當地時間26日傍晚在烏首都基輔拉開帷幕。開幕式上，甘肅省歌舞劇院的「魅力絲路」歌舞演出展現了絢麗多彩的中國文化，受到當地觀眾喜愛。

資料圖片：「感知中國-中國西部文化美國行」系列活動。

作為「2018感知中國·中國西部文化烏克蘭行」的首場演出，以絲路文化為主題的「魅力絲路」大型文藝演出在烏克蘭共舉行兩場。烏副總理基里連科、烏首任總統克拉夫丘克等政要及社會各界人士約500人出席開幕式並觀看演出。

中國駐烏克蘭大使館臨時代辦、公使銜參讚鄭薇在開幕致辭中表示，近年來，「感知中國」已成為真實、立體、全面展現中國、了解世界的高端品牌，贏得五大洲各國人民的喜愛。此次活動得到中烏政府和社會各界的高度重視和大力支持，傳遞著兩國人民加強合作交流、深化互信理解的強烈信號。相信此次活動將為烏克蘭朋友打開眺望中國的另一扇窗，找到「一帶一路」合作中的更多更好機遇。

她強調說，中烏人民世代友好，有著對美好生活的共同嚮往。中方願與烏克蘭人民共同努力，發揮優勢互補，落實好兩國各領域合作項目，為兩國和兩國人民帶來實實在在的利益。

開幕式后的文藝演出通過歌舞描繪了古絲綢之路上中外文化交流的輝煌盛況和中華文化的悠久風韻，讓當地觀眾了解中國西部各民族多姿多彩的生活，演出當晚的劇場內不時響起雷鳴般的掌聲。

「感知中國·中國西部文化行」是國務院新聞辦公室為對外傳播中國文化，特別是絲路文化而創設的品牌。據介紹，除歌舞演出外，本次「2018感知中國·中國西部文化烏克蘭行」系列活動還包括「影像西部」電影展映和「多彩西部」圖片展。活動將於28日在烏西部城市利沃夫落下帷幕。(完)