許瑋甯性感泳衣開高衩 回眸電眼融化粉絲NOWnews今日新聞 (2018-06-27 12:04)
女星許瑋甯擁有混血臉蛋，窈窕纖細的身材，近年來戲約不斷人氣高漲，26日她在IG放上火辣泳衣照，照片裡許瑋甯回眸放電，背殺又開高衩，讓粉絲直呼「美不勝收。」
▲許瑋甯回眸美照，大獲好評。（圖／翻攝許瑋甯IG, 2018.06.27）
許瑋甯日前到摩洛哥遊玩，在旅程中挑戰騎馬還在沙漠裡翻滾，玩得不亦樂乎，26日她放上泳衣美照笑說自己最近是「連身泳裝狂魔和太陽上癮症患者」，照片裡許瑋甯對著鏡頭回眸眼神放電，性感美背腰身全都露，有網友羨慕許瑋甯曬那麼多太陽還是一樣白，性感美照讓人直呼「我…眼睛懐孕啦」、「我的老天鵝，怎麼會這麼正」、「美得像一張油畫。」
▲許瑋甯到摩洛哥遊玩。（圖／翻攝許瑋甯臉書, 2018.06.27）
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