俄羅斯世界盃足球賽，26日進行阿根廷與奈及利亞之戰，阿根廷隊奇蹟似地以2:1擊敗對手挺進16強，主將Lionel Messi坦承壓力很大，但終於是贏下關鍵一役。

阿根廷隊靠著Lionel Messi先進球拿下關鍵分數，並且帶領球隊殺入16強決賽。

賽後他說：「這是我踢過最痛苦的比賽，我印象中還沒有這種經驗，由於之前比賽輸掉，大家都很痛苦，所以更開心能贏球。」



不過阿根廷隊16強將遭遇C組第一的法國隊，接下來晉級之路也很辛苦。

Lionel Messi說：「法國是很完美的球隊，個人技巧高超的球員也很多，防守、還有很多前鋒都是知名球星，有些還是我隊友，對我們來說也不好踢。」