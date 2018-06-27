原標題：涉嫌逃稅貪污！韓進集團會長28日到案受訊

[環球網報導 記者 劉昆]據韓聯社6月27日報導，韓進集團會長趙亮鎬因涉嫌偷稅漏稅、籌措秘密資金等將接受檢方調查。

韓國首爾南部地方檢察廳27日公佈，將於28日傳喚趙亮鎬對其進行調查。

報導稱，2017年9月，趙亮鎬因涉嫌公款私用曾接受韓國警察廳特殊搜查科調查。檢方本次將針對趙亮鎬偷稅漏稅、貪污、瀆職等著重進行調查。

韓國首爾國稅廳已對趙亮鎬等人展開稅務調查。首爾國稅廳認為，趙亮鎬兄妹在繼承其父趙重熏（韓進集團創始人）海外資產過程中未進行繼承申報，趙氏兄妹偷稅超過500億韓元（約合人民幣2.9億元）。

檢方還懷疑趙家僭取旗下公司商業機會、自設「中介服務」損害韓進集團利益，轉移公司資產，侵吞瀆職規模超過200億韓元。檢方上月已對韓進集團總部、大韓航空總部、韓進相關企業進行搜查。