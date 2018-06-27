(中央社北京27日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天展開北京訪問首日行程，將和中國官員舉行會談，以期在美中緊張升高之際，加強雙方安全對話。



馬提斯今天預料先和中國國防部長魏鳳和會談，稍後將會見其他中國高階官員，也可能和中國國家主席習近平會面。馬提斯是自2014年以來首位訪問中國的美國國防部長。



馬提斯曾強烈批評中國在南海的軍事動作。美軍取消邀請中國參加一項多國海軍聯合演習，引發北京當局不滿。這項演習將在馬提斯訪中期間展開。



值北京與華府間貿易緊張升高之際，馬提斯進行這次訪中行程。此外，北京就華府對台灣問題的立場表示懷疑。



馬提斯訪中前表示，他希望尋求「開放的對話」。他說：「我前往是為了對話。」



就在馬提斯抵中之際，中國國營媒體報導，中國軍艦在台灣附近水域舉行軍事訓練已超過一週時間。中國空軍也頻繁在台灣附近進行訓練。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070627