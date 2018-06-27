美國防部長馬提斯訪中 可能拜會習近平中央社 (2018-06-27 12:15)
(中央社北京27日綜合外電報導）美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）今天展開北京訪問首日行程，將和中國官員舉行會談，以期在美中緊張升高之際，加強雙方安全對話。
馬提斯今天預料先和中國國防部長魏鳳和會談，稍後將會見其他中國高階官員，也可能和中國國家主席習近平會面。馬提斯是自2014年以來首位訪問中國的美國國防部長。
馬提斯曾強烈批評中國在南海的軍事動作。美軍取消邀請中國參加一項多國海軍聯合演習，引發北京當局不滿。這項演習將在馬提斯訪中期間展開。
值北京與華府間貿易緊張升高之際，馬提斯進行這次訪中行程。此外，北京就華府對台灣問題的立場表示懷疑。
馬提斯訪中前表示，他希望尋求「開放的對話」。他說：「我前往是為了對話。」
就在馬提斯抵中之際，中國國營媒體報導，中國軍艦在台灣附近水域舉行軍事訓練已超過一週時間。中國空軍也頻繁在台灣附近進行訓練。（譯者：劉淑琴/核稿：徐睿承）1070627
關鍵字：
上一則：越北暴雨成災 19死11失蹤
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
食譜．吃素養生特效食譜．麵包機食譜．食譜架．耐吉斯自然食譜．芙洛麗 食譜．耐吉斯自然食譜 7.5kg．電動塔吉鍋 食譜．運動型 食譜．SIROCA 食譜．瘦身排毒特效食譜．philips hd2079 食譜．國際牌 麵包機 食譜．SD-BM152 食譜
- COACH 紅色金屬光澤防刮皮革鑰匙零錢包
- LG HBS-A80第二代增強型防汗水運動無線耳機-紅色
- 【東方翡翠寶石】翡翠如意項鍊玉珮/招財如意：如意牌A貨翡
- HCO Hollister 海鷗 經典刺繡標誌文字短袖T恤禮盒組-白紅深
- Lee 帥氣URBAN RIDERS連帽防風外套-男款-藍
- 【Bernice】瑪格北歐風餐椅-兩色可選(四入組合)
- 【UNDER ARMOUR】慢跑鞋 Slingwrap 男鞋 透氣 路跑 避震 健
- philosophy肌膚哲理 驚喜優雅美膚組 北極特快車限定版
- 【日安家居】Fiona費歐娜魔幻DIY雙色沙發床/五色
- 蘇菲亞 SOPHIA - 費洛拉s 0.30克拉 FVVS1鑽石項鍊
杜特蒂罵上帝愚蠢 引發群情激憤【中央社】
泰國被評為最危險旅遊國家 你還敢去嗎？【北京新浪網】
歐洲難民從哪來？ 難民署：多數來自利比亞等國【北京新浪網】
阿根廷艱難出線 比賽現爭議一幕：馬拉多納豎中指【北京新浪網】
不改台灣標示 美航空公司恐流失陸客【中央社】