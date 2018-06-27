▲小豬與女友周揚青感情穩定。（圖／翻攝周揚青IG、羅志祥臉書, 2018.06.27）

藝人羅志祥（小豬）與大陸網紅女友周揚青交往7年，小倆口感情穩定，日前傳出38歲的小豬砸2.7億元在內湖購入新婚房，預計9月女友生日時求婚，不過都被他否認，近日兩人被直擊參加長輩飯局，飽足後周揚青還回到小豬住居，被指已展開試婚生活。

▲周揚青與羅媽媽感情超好。（圖／翻攝周揚青IG, 2018.06.27）

據《鏡週刊》報導，21日小豬與周揚青穿著情侶裝現身某餐廳，並與3、4名長輩同桌吃飯，期間豬揚兩人互動自在，儼然老夫老妻模樣，吃完飯小倆口返回男方內湖豪宅，羅媽媽則上了另一台車，外界猜測兩人已展開試婚生活，與長輩見面疑似是討論結婚事宜。

▲周揚青疑似在小豬家自拍。（圖／翻攝周揚青IG, 2018.06.27）

其實周揚青20就在IG曬出「家中自拍照」，她說：「在家裡無聊的時候怎麼辦，化個妝再卸掉囉～」隔天就被拍到和小豬參加長輩聚會，她口中的「家裡」疑似就是小豬位於內湖的豪宅，加上此次與長輩見面，讓周揚青一路從小豬的粉絲變成女友，現在看來離當「豬太太」的日子應該也不遠了！