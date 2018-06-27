美髮師里長傳愛 貢寮義剪逾20年中央社 (2018-06-27 12:10)
（中央社記者林長順新北27日電）新北市貢寮區龍崗里位處山區，獨居及行動不便的長者難以下山理髮，歸鄉的美髮師吳美珠當上里長後，服務對象列入經濟弱勢及長期臥床長者，提供剪髮、醫療、打掃、煮食等協助。
龍崗里長吳美珠說，龍崗里農作以梯田為主，里民自稱「山頂郎」，年輕一輩多到都市成家立業，里內老年人口高達3/4。長輩們若要理髮，常得等待離鄉外居的家人回來，帶到山下的理髮廳，於是她興起預約上山免費理髮的服務。
現年70歲的吳美珠是貢寮在地人，擔任里長已16年，以前在台北市城中市場一帶開設髮廊，48歲那年回到家鄉照顧年長的公婆，並一頭栽入衛生所志工服務，且善用她的專長進行愛心義剪，22年來，即使當上里長後也未曾間斷。
14歲即投入美髮業的吳美珠，每次到長者家，總是先認真看長者的頭型再設計適合的髮型，修剪完後，還會詢問長者滿不滿意，細心的服務，就像是在美容院一樣。
86歲的蕭阿公剪完髮後開心的說，「變緣投了」（台語，英俊、帥之意），非常滿意里長的手藝。在卡嚓、卡嚓的剪髮聲中，吳美珠更會與長者們閒話家常關心生活起居，讓老人家們個個笑開懷。
龍崗里有許多老年人口散居山上，吳美珠也定期巡山，探望行動不便與長期臥床長者，追蹤老人家健康狀況。尤其颱風來臨時，吳美珠除透過廣播請里民做好防災準備，非得親自上山確認長者安全與山區道路狀況，心裡才會安心。
吳美珠說，年輕人多離鄉工作，颱風天連絡不到父母會很著急，所以她也會替山區老人家報平安，讓外地子女放下心中大石。（編輯：梁君棣）1070627
關鍵字：
其他政治新聞更多政治新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歐納丘 果乾．Crispy 6 水果乾．優鮮沛 蔓越莓果乾．盛發果乾．盛發 情人果乾．LAFOOD 水果乾．情人果乾．Crispy6 水果乾．檸檬 果乾．蔓越莓 果乾．鳳梨果乾．KIRKLAND 果乾．優鮮沛 果乾．康是美 果乾．櫻桃果乾．果乾．WEL.B 芒果 果乾．黃粒紅 果乾．統一 果乾．果乾 脆片．babygo 果乾．Mongi 果乾．鳳梨 水果乾．番茄 果乾．果乾機．榴槤 果乾．旅行者六號 果乾．Crispy6 果乾．PEKOE 果乾．果乾 禮盒
- 【KitchenCraft】Paul廚用瓦斯噴槍
- 【Sommeil Dor】海藻纖維平三線6尺獨立筒床墊
- 【COACH】專櫃款 馬車LOGO塗層帆布ㄇ字拉鍊手機/手拿包(咖)
- TORY BURCH 沁綠鈴蘭淡香精50ml
- 【COACH】經典馬車LOGO織布皮飾邊斜背包(黑灰)
- 【NIKE】Wmns Air Max Guile 女鞋 休閒鞋 低筒 復古 氣墊
- HERMES 愛馬仕Rose de Compas萬花筒圖騰造型Twilly絲巾(橘-
- GIGABYTE技嘉 BRIX GB-EAPD-4200 迷你準系統
- MICHAEL KORS Mercer Gallery荔枝紋皮革手提/斜背二用包-中
- COACH C LOGO PVC旋轉針扣雙面用男士皮帶(全黑)
國民黨桃竹竹百里侯提名不換將 林為洲隱憂仍存【中廣新聞網】
名家論壇》陳敏鳳【NOWnews今日新聞】
10日下午放颱風假？ 柯文哲：早上10時會決定【NOWnews今日新聞】
決戰中台灣 連戰邀地方派系挺盧秀燕【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》