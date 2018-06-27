（中央社記者林長順新北27日電）新北市貢寮區龍崗里位處山區，獨居及行動不便的長者難以下山理髮，歸鄉的美髮師吳美珠當上里長後，服務對象列入經濟弱勢及長期臥床長者，提供剪髮、醫療、打掃、煮食等協助。



龍崗里長吳美珠說，龍崗里農作以梯田為主，里民自稱「山頂郎」，年輕一輩多到都市成家立業，里內老年人口高達3/4。長輩們若要理髮，常得等待離鄉外居的家人回來，帶到山下的理髮廳，於是她興起預約上山免費理髮的服務。



現年70歲的吳美珠是貢寮在地人，擔任里長已16年，以前在台北市城中市場一帶開設髮廊，48歲那年回到家鄉照顧年長的公婆，並一頭栽入衛生所志工服務，且善用她的專長進行愛心義剪，22年來，即使當上里長後也未曾間斷。



14歲即投入美髮業的吳美珠，每次到長者家，總是先認真看長者的頭型再設計適合的髮型，修剪完後，還會詢問長者滿不滿意，細心的服務，就像是在美容院一樣。



86歲的蕭阿公剪完髮後開心的說，「變緣投了」（台語，英俊、帥之意），非常滿意里長的手藝。在卡嚓、卡嚓的剪髮聲中，吳美珠更會與長者們閒話家常關心生活起居，讓老人家們個個笑開懷。



龍崗里有許多老年人口散居山上，吳美珠也定期巡山，探望行動不便與長期臥床長者，追蹤老人家健康狀況。尤其颱風來臨時，吳美珠除透過廣播請里民做好防災準備，非得親自上山確認長者安全與山區道路狀況，心裡才會安心。



吳美珠說，年輕人多離鄉工作，颱風天連絡不到父母會很著急，所以她也會替山區老人家報平安，讓外地子女放下心中大石。（編輯：梁君棣）1070627