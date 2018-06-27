臺北市前副秘李文英批評柯文哲，遇到中國就軟趴趴，蔡總統要大家抵制中國霸權，柯文哲回應，力量不夠，跟人家大聲小聲只會被笑。柯文哲今天(27號)表示，他沒有說過蔡總統大小聲會被笑，是被「竹竿裝菜刀」(台語)。倒是為兩岸一家親說「歹勢」，台語翻國語是不是有問題，他自認還是中華民國最有誠信的人。(林麗玉報導)



年底北市長選舉，三足鼎立，前副秘書長李文英批評柯文哲，有本錢走正道，卻偏要跟魔鬼握手，遇到中國就軟趴趴。柯文哲說，國家力量決定一切，力量不夠，跟人家大聲小聲，只會被人家笑，台灣要夠強，才能跟人家談判。倒是對於蔡英文要大家抵制中國霸權，柯文哲則回應，中美對抗局勢是未來十多年國際的大局，他認為應該去思考，台灣要如何在兩大霸權中的相處之道。不過被解讀，柯文哲說，蔡總統大小聲會被笑，柯文哲說，他沒有說過這樣的話，這是竹竿裝菜刀。



另外對於王金平說，柯文哲的兩岸一家親不要番顛？柯文哲說，他的發言都很一致，都還好，對於自己為兩岸一家親「歹勢」，引發道歉說民調下滑，柯文哲說，他一直想不通，歹勢兩個字翻成國語有問題，還是怎麼？他自覺他是中華民國最有誠信的人。



