▲超狂悔過書！小學生勒索學長多達 97 次，竟能靠記憶寫出 3 年帳目。（示意圖／翻攝自pixabay）

台南市一名就讀國中一年級的 13 歲李姓少年，因家境單親清寒，小學五年級開始就以「家庭輩份」勒索比他大 1 歲的「姪子」， 3 年來共得手 6 萬多元。因對方家屬察覺有異向老師反映，經約談後，要求少年寫下悔過書，他竟洋洋灑灑清楚記錄高達 97 筆帳目，超強記憶力讓校方驚訝又錯愕，感嘆「希望擦亮這塊有瑕疵的璞玉！」

據了解，就讀國中二年級的 14 歲被害少年因時常向阿嬤要錢，繳完書錢沒多久又說要繳補習費，怪異舉動引起阿嬤注意，向導師反映後才得知他長期遭人勒索，沒想到對象竟是小他 1 歲且住在附近的親戚。

由於輩份關係，被害少年需稱對方「叔叔」，自小學六年級起就被對方以各種名目勒索要錢，即便畢業後就讀不同國中，李姓少年仍會趁著放學或假日持續霸凌威脅，讓他心生恐懼，只好向家人騙錢或偷錢，每次都是 1000 至 2000 元不等， 3 年來累計總金額高達 6 萬元。

校方獲報後隨即啟動機制輔導調查，要求李姓少年寫下悔過書，沒想到他一寫就寫滿 5 大張，內容更詳細記載 3 年來犯案次數、參與人員、索討金額等事項，甚至包括刪除未得逞的次數，總計 97 筆帳目。

李姓少年誠實招供，意外展現過人記憶力，令師長看了忍不住大力稱讚。雖然來自單親清寒家庭、父親無業，平時在校又不愛寫作業、成績中下，但校方認為因欠缺栽培，才使得天賦無法外顯，未來將加強學科基礎教育，並鑑定資優生為否，輔導他步入正軌。