南韓前總理金鐘泌告別式 下葬家族墓園中廣新聞網 (2018-06-27 12:01)
南韓前總理「金鐘泌」，六月二十三號過世，今天上午在首爾舉行告別式。告別式之後，金鐘泌將葬在「忠清南道」的家族墓園內。
金鐘泌一九二六年，在南韓「忠清南道」「扶餘郡」。在南韓前總統朴正熙與金大中執政時期，擔任南韓國務總理。
一九九二年，金鐘泌支持金泳三贏得大選；一九九七年，與金大中聯合，並支持金大中，幫助金大中在南韓總統大選中勝選。金鐘泌等於是協助南韓，從獨裁走向民主的推手。
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