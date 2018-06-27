南韓前總理「金鐘泌」，六月二十三號過世，今天上午在首爾舉行告別式。告別式之後，金鐘泌將葬在「忠清南道」的家族墓園內。



金鐘泌一九二六年，在南韓「忠清南道」「扶餘郡」。在南韓前總統朴正熙與金大中執政時期，擔任南韓國務總理。



一九九二年，金鐘泌支持金泳三贏得大選；一九九七年，與金大中聯合，並支持金大中，幫助金大中在南韓總統大選中勝選。金鐘泌等於是協助南韓，從獨裁走向民主的推手。



