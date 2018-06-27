越北暴雨成災 19死11失蹤中廣新聞網 (2018-06-27 12:01)
越南北部地區連日暴雨，引發洪水與土石流，死亡人數累計已達19人，另有11人下落不明與7人受傷，水災也造成當地經濟嚴重損失。
越南媒體報導，萊州（Lai Chau）與河陽（Ha Giang）等北部省份近日暴雨成災，導致人員和財產損失，其中萊州省災情最嚴重。
報導指出，許多民宅、公路、橋梁等建設被洪水沖毀，大量農作物也受到影響，經濟損失估計達4400億越盾，約六億台幣。
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