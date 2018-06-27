【大台灣旅遊網TTNews記者林雅涵】孕媽咪在孕期間面對行動不便、身體的疲累、腰酸、腫漲不適、睡眠不足、身材走樣等諸多壓力，還要面對夏天的高溫炎熱，孕媽咪首選推薦第一品牌「巴黎會館」，體貼孕媽咪辛勞，今夏推出夏日抗暑大作戰－孕婦按摩沁涼優惠專案，安撫夏日身心在妊娠期間的不舒適感，需事先電話預約。在台北有兩間服務據點的「巴黎會館」，秉持著「親切的服務、尊榮的享受」的精神，為孕媽咪們設計產前、孕期中及產後的專業孕婦按摩課程，要讓孕媽咪在產前按摩舒緩身心，產後按摩窈窕瘦身；巴黎會館以法式人文精神，結合藝術傢俱與歐風極簡設計，打造寧靜優雅氣息空間，且提供獨立SPA專屬空間，能給予孕媽咪足夠的隱密安全感，舒緩孕期間孕育寶寶的身心疲勞。台北孕婦按摩頂級連鎖品牌「巴黎會館」擁有加拿大國際孕婦按摩認證、加拿大國際芳療師認證，提供品質保證的「專業孕婦按摩」，服務項目有孕媽咪按摩、美胸、產後塑身護理等，自即日起推出夏日抗暑大作戰－孕婦按摩沁涼優惠專案1888元起，實際活動內容及截止日，依現場公告為主，歡迎來電預約。（圖／巴黎會館提供）台北孕婦按摩連鎖品牌‧巴黎會館中山店：http://0225620668.tranews.com/台北孕婦按摩SPA‧巴黎會館忠孝店：http://0287713976.tranews.com/