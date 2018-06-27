今天晚上19：30分進行的「我要上奧運」足球比賽中，孫繼海帶領的U21選拔隊在江蘇揚州以1-0的比分擊敗了上海全運隊，胡靖航打進全場唯一進球。取得兩連勝的U21選拔隊，距離問鼎「我要上奧運」的賽事冠軍只有一步之遙。根據國奧隊的組建原則，即將樹旗的國奧隊也將以「我要上奧運」冠軍為班底。

整場比賽中上海全運隊的得分機會並不多，邊路進攻原本是他們的重要攻擊手段，但這場比賽中U21選拔隊的童磊與迪力穆拉提鎮守的左右兩邊滴水不漏，反而是曹永競、黃紫昌頻頻利用突破給上海全運隊防線造成殺傷。

作為中國足協U21選拔隊的主教練，孫繼海從去年接手球隊，到選拔符合年齡的球員，再到組隊集訓比賽，這一年多的時間他對球隊傾注了大量心血。賽后發佈會上，孫繼海在談到剛剛接手球隊時不禁苦笑連連，「剛開始組隊，隊員的水平參差不齊，所以真的是方方面面都需要提高。好在這些球員足夠的投入，他們的訓練態度特別刻苦」。除了足球技術的提升，孫繼海更注意球員整體素質的培養，他認為將來這支隊伍要在國際賽場上代表著國家的形象，而一些細節恰好能反映出球員的素質，他從一開始就跟隊員立規矩：不能遲到早退，不能亂丟垃圾等，「現在你們可以看看賽后我們的替補席、我們的休息室，真的是一點垃圾都沒有。我們不僅要教會球員如何踢球，更要教會他們如何做人，一期接一期的集訓下來，這些球員們掌握了踢球的規矩、學會了做人的準則、同時還保留了頑強拼搏的精神。」

孫繼海的球隊給人最直觀的感受就是撲面而來的鬥志，今年3月份的長沙邀請賽，由於17名適齡球員上調到U23國家隊，孫繼海只能以考察隊員為主。但是他一直要求隊員們不管面對任何對手都要保持自信心。三場比賽下來，孫繼海率領的選拔隊以2-1戰勝塔吉克國家隊、0-0逼平泰國U21 、0-1惜敗敘利亞U23，給人留下極為深刻的印象，球員在賽場上表現出的求勝慾望甚至超過了同期的中國國家隊。

作為職業生涯獲得最高成就的球員，孫繼海作為球員的履歷無人能及，他希望將自己的經驗傳遞給年輕隊員。他最為看重的就是責任心。他表示：「從我從事足球運動開始，不管是當教練，還是當球員，中國足球就一直很困難，作為一個足球人，遇到困難並不陌生，我們也希望有更多的支持和鼓勵，但不管什麼情況，我們都會抱著對中國足球負責任的態度面對訓練，面對比賽。」

在某種程度上，人員不整的U21選拔隊在土倫杯上的表現不盡如人意，但是孫繼海認為，通過跟同年齡段國外高水平球隊的比賽，球員看到了差距、發現了問題也積累了經驗，這些都是非常寶貴的財富。

當然孫繼海也希望這支未來的國奧隊能夠有穩定的陣容，「即便是到現在為止，我們也還在尋找更好的隊員，到目前我個人還沒能把『最好的球員』都看一遍，球員在團隊中集訓、比賽的時間越長，就越能體現出戰鬥力和凝聚力。」

雖然選拔隊的人員進進出出，但就從集訓時間看，U21選拔隊仍然是本次比賽準備最充分球隊，而且上海U21全運隊陣中的大部分球員都曾入選過孫繼海的選拔隊，對於對方球員的了解程度，孫繼海要遠高於上海全運隊主帥布魯克斯，最終選拔隊的取勝也是在情理之中。

中國足協U21選拔隊目前兩戰兩勝，最後一場比賽他們將與兩連敗的北京人和交手。北京人和今天0-5不敵山東魯能，兩場比賽下來還沒能取得進球。U21選拔隊只需戰平北京人和就將問鼎此次「我要上奧運·中國國奧隊選拔賽」冠軍，屆時中國足協將以冠軍隊的陣容為基礎組建中國國奧隊。孫繼海跟球員承諾過，只要努力就一定能取得滿意的結果，現在他們距離冠軍只有一步之遙，夢想即將照進現實。孫繼海希望參加選拔隊的經歷將成為這些球員一生的財富。

（成說體育記者張克塵發自揚州）