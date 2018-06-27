沙特續約功勛主帥至2019 率隊獲世界杯24年首勝北京新浪網 (2018-06-27 12:06)
沙特慶祝絕殺對手
沙烏地阿拉伯結束了本屆俄羅斯世界杯之旅，他們取得了1勝2負的戰績，小組賽第三輪沙特2-1絕殺埃及，收穫唯一一場勝利。
沙特官方宣布，將與主帥皮濟續約至2019年亞洲杯結束，這位西班牙前國腳將率隊征戰2019年阿聯酋亞洲杯。
皮濟曾率領智利國家隊奪得2016年百年美洲杯的冠軍。他在2017年11月出任沙特隊主帥，率領球隊拿到1994年以來首場世界杯勝利。
皮濟原合同將於世界杯結束後到期，但沙特足協宣布，將與皮濟續約至2019年亞洲杯結束。
（邁克爾）
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