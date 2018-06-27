沙烏地阿拉伯結束了本屆俄羅斯世界杯之旅，他們取得了1勝2負的戰績，小組賽第三輪沙特2-1絕殺埃及，收穫唯一一場勝利。

沙特官方宣布，將與主帥皮濟續約至2019年亞洲杯結束，這位西班牙前國腳將率隊征戰2019年阿聯酋亞洲杯。

皮濟曾率領智利國家隊奪得2016年百年美洲杯的冠軍。他在2017年11月出任沙特隊主帥，率領球隊拿到1994年以來首場世界杯勝利。

皮濟原合同將於世界杯結束後到期，但沙特足協宣布，將與皮濟續約至2019年亞洲杯結束。

（邁克爾）