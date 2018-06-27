記者蘇彩娥／南投報導

近年來國人愛路跑運動風氣興盛，但大多賽事皆受PM2.5濃度偏高影響，空氣品質不良，許多路跑活動常見參賽者竟得戴著口罩跑馬拉松；由台大實驗林管理處、妖怪村共同辦理號稱「全台芬多精最多的路跑路線」的第三屆2018溪頭路跑「溪頭療育森呼吸，陪著妖怪脫口罩」活動將於10月13日開跑，26日上午11時由南投縣觀光處長王源鍾與溪頭各大業者齊聚妖怪村廣場正式鳴槍宣布報名開始。

第三屆溪頭路跑「溪頭療育森呼吸，陪著妖怪脫口罩」，妖您一起來路跑！全台路跑蓬勃發展，在海拔800-1300公尺的溪頭路跑，體驗沿途森林景緻風光明媚，路線更是挑戰有趣。且溪頭擁有全台最棒的芬多精及負離子，同時為響應PM2.5 提倡呼吸新鮮空氣，10/13日將邀請全國民眾來到溪頭，和妖怪一起脫口罩，遠離霧霾、呼吸好空氣，在最天然的森林中呼吸清淨的空氣，享受芬多精的洗滌。

南投縣觀光處長王源鍾表示，溪頭療癒馬拉松今年已邁入第三屆，溪頭的空氣品質在台灣來說算是首屈一指的，「哪邊涼快 哪邊去」正是溪頭馬拉松的最佳寫照，森林路跑活動得天獨厚，可以在森林中呼吸清淨的空氣，享受芬多精的洗滌，在這麼好的環境下來路跑是一件非常享受的一件事，自去年來參加過溪頭跑，到現在都還是精神飽滿，所以特別推薦大家一定要來參加第三屆「溪頭療育森呼吸，陪著妖怪脫口罩」馬拉松活動。

妖怪村主題飯店副總林寬國表示，溪頭馬拉松分半馬組（21K）、挑戰組（10K）及休閒組（5K），民眾可自行選擇參加，這幾年親子一起體驗大自然非常夯，所以特別增加親子休閒組，希望能讓親子一起到森林裡面一起休閒，既健康又好玩，一起脫掉口罩森呼吸。

溪頭路跑擁有全台最棒的芬多精及負離子，標榜選手「脫口罩」(台語) 到溪頭森呼吸，享受大自然的洗滌！資料照片。

台大實驗林副總洪志遠表示，溪頭有全國最優質的森林路跑場地，也是民眾最容易到達的地方，希望選手們在前一晚就來溪頭住宿，讓柳杉林散發出鎮靜舒眠的芬多精助一夜好眠，跑出亮麗的好成績；另 實驗林也會在8月份的每個禮拜六，搭配觀星活動與民宿業者配合專案，9月份有神木故事館的開幕，10月份到溪頭路跑，11、12月份的竹文化節活動，歡迎民眾到溪頭來度假。

妖怪村總經理特助蘇猷雅指出，此次在地業者也投入了相當多的心力，包括路程中加設了很多加水站和補給站，並結合許多在地美食提供選手補充體力，而溪頭多家旅宿業者加入「你來跑我付費」優惠專案，參加者到溪頭來住宿，民宿業者將會直接從住宿費中扣除8百元報名費全額退還，夫妻2人來參加，等於一個房間退1千6百元，邀請全國的好朋友跟妖怪一起來「脫口罩」(台語) ，來到溪頭森呼吸，享受大自然的洗滌！

第三屆溪頭路跑「溪頭療育森呼吸，陪著妖怪脫口罩」活動一律採取網路報名，人數上限為3000人，中途名額屆滿後，即停止接受報名，報名期限從即日起至7月31日止，報名網址： https://www.ibodygo.com.tw/Reg.aspx?n=700