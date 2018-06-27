原標題：連續10天假期！日本新天皇即位假期安排或將出現10連休

[環球網報導 實習記者 楊子晴]據日本政府消息人士透露，關於日本德仁皇太子即位的公共假期安排已進入最後調整階段。日本政府正在討論將德仁皇太子即位當天即2019年5月1日定為節日。此事成行的話，日本民眾來年可享受自4月27日至5月6日的「10連休」。

據日本時事通信社6月26日報導，日本明仁天皇將於2019年4月30日退位，而5月1日將舉行皇太子即位儀式的第一部分，即「劍璽等繼承儀式」及「即位后早間會見儀式」。

由於日本法律對節日和休息日的規定不同，日本政府此前一直在討論將2019年5月1日定為節日還是休息日。如果將5月1日作為節日，即可達成長達10日的假期。但如果將5月1日擬定為休息日，那麼4月30日及5月2日會變成正常的工作日，無法湊成「10連休」。

日本政府關於假期安排的特別法案最快可在2018年秋季提交至臨時國會。