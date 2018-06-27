政治中心／綜合報導

立法院日前三讀修正通過「空氣汙染防制法」，環保署得針對出廠10年以上的汽機車加嚴排放標準，排氣檢驗未過或未檢驗，最高可處新台幣6萬元罰鍰，甚至最重可註銷牌照。這樣修法也惹火許多汽機車駕駛。總統蔡英文、行政院長賴清德及立法院長蘇嘉全的臉書都遭到大批網友怒灌，痛批「自己坐好車，叫人民換車！」、「砍民生用車來抵換工廠排放」。有人揚言要串聯上萬車主的親友團，用「選票制裁」民進黨政府。

立法院25日三讀修正通過「空氣汙染防制法」，針對「移動污染源」加強管制，條文明定，環保署得針對出廠10年以上汽機車加嚴排放標準，超過應檢驗日半年未定檢，經通知屆期未改善，最高可處新台幣6萬元罰鍰，若仍未改善者，可註銷牌照。另將授權各級主管機關劃設「空氣品質維護區」，實施移動污染源管制措施。未來1999年6月前出廠的柴油車或二行程機車，可能都會被禁止通行特定區域，違者最重可處6萬元罰鍰。

網友揚言，將要串聯上萬車主的親友團，選票制裁政府。更怒嗆全世界沒有一個國家為了財團如此對待人民，口口聲聲說環保說改善環境，背後誰得利，有良心就講出來，將移動污染轉移給火力發電廠增量毒死高雄人，假裝禁止二行程結果做球給電機車業者，現在業績不夠直接10年以上的燃油汽機車，這塊餅多大多好吃？

網友質疑，這將會改變整個商業鏈以及多數民眾的生計，誰有這麼多錢說換車就換車，政府買給我們開嗎？「官員自己爽爽的坐專車，你們應該以身作則，走路上下班做榜樣給我們學習，而不是自己坐好車，叫人民換車！今年11月只要是支持空汙法的候選人一律拒絕投票」

網友也痛批，「新的空污法政策上路，10年以上燃油車無一倖免，為了生活可以忍，但栽贓老車誣蔑我的回憶不行；為了政策可不騎，但溫飽討生活的市井小民不行，為何不食肉麋？為何不換新車？用明朝的劍斬清朝的官，用六期的法驗十年的車。」