▲高雄市長選戰，民調顯示，陳其邁支持度大勝韓國瑜23個百分點。（圖／NOWnews資料照）

年底百里侯之戰逼近，國民黨推出韓國瑜角逐高雄市長寶座後，動作不斷，引發話題，不過「大社會民調中心」發布的最新民調顯示，民進黨高雄市長參選人陳其邁仍以46.9%的支持度，力壓韓國瑜的23.9%，幾乎等於韓國瑜的兩倍。

民調顯示，陳其邁與韓國瑜兩人民調差距，高達23個百分點，另有29.2%的民眾尚未表態。此外，陳其邁無論在各議員選區均有10%以上領先幅度，某幾個選區，例如第五選區（仁社鳥樹），差距甚至達50%以上，顯示陳其邁領先態勢明朗。

在看好度方面，數據顯示，有高達63.9%的民眾看好陳其邁會當選，而韓國瑜只有14.9%的民眾較看好，另有21.2%民眾未表態。值得留意的是，韓國瑜的支持者中，有33.3%較為看好陳其邁，僅58.8%看好韓國瑜；但陳其邁的支持者高達94%看好陳其邁當選，僅微乎其微的0.4%看好韓國瑜當選。

這份民調是大社會民調中心針對高雄市內年滿20歲以上的成年民眾，於6月21日至22日晚間6時30分至10時執行，以電腦輔助市話訪問系統進行，有效樣本1,077份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.99個百分點。

