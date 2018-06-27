▲一名騎士逆向超車，撞上停靠在路旁的計程車，突如其來的意外讓後方黃姓駕駛目睹後嚇得狂飆髒話。（圖／翻攝自「爆料公社」）

出門在外最怕遇到三寶出沒！一名黃姓男駕駛昨（ 26 ）日下午行經汐止中興路與工建路口時，遇到一名騎士逆向超車，不到 2 秒就撞上一旁計程車摔倒在地，讓黃男當場嚇到狂飆髒話，事後還心有餘悸表示「哥你想死自己去不要害我差點碾過去...」

黃姓駕駛在「爆料公社」中貼出一段約 13 秒的影片，只見前方一名騎士逆向超車後，先是騎在雙黃線上，突然快速從左方切到右側，打算超越藍色小貨車，怎知下秒一個不注意，竟直接撞上停靠在路旁的計程車，當場在空中翻滾半圈落地。

當時駕駛在騎士後方的黃男見狀，嚇得狂飆髒話大罵「 X 你 X ，是在衝 XX 」，之後將影片上傳到個人臉書及爆料公社中，透露自己差點碾爆騎士「自己又重車轉一個差點翻車，還差點撞對面的公車 X 還好沒買單...」「遇到這種想煞車也來不及還好公車還沒來有閃過去」，也強調自己沒碰到騎士所以沒有肇逃。

影片貼出後，許多網友紛紛留言「活該啦...好好騎車不行」、「這姿勢我給 87 分，不能再高了。」「拓海：水溝蓋跑法沒練好～」「一早就看到療癒系的，好順...」「死角也敢這樣騎，三寶果然是地球最強的生物」。